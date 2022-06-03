Події

09:24 03.06.2022

Ворог із території РФ вів мінометний вогонь по території Миропільської громади Сумщини, жертв немає – голова ОВА

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Ворог із території РФ вів мінометний вогонь по території Миропільської громади Сумщини, жертв немає – голова ОВА

Російські війська вели мінометний вогонь увечері 2 червня по території Миропільської громади Сумського району, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

"2 червня після 17-ї години росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район. Близько 20 прильотів", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Жертв і руйнувань немає.

 

Теги: #війна #сумська_область #живицький
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