Ворог із території РФ вів мінометний вогонь по території Миропільської громади Сумщини, жертв немає – голова ОВА

Російські війська вели мінометний вогонь увечері 2 червня по території Миропільської громади Сумського району, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

"2 червня після 17-ї години росіяни зі своєї території почали вести вогонь з мінометів по території Миропільської громади, Сумський район. Близько 20 прильотів", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Жертв і руйнувань немає.