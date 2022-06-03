Події

08:26 03.06.2022

У результаті агресії РФ в Україні загинула 261 дитина, поранено – 463

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У результаті агресії РФ в Україні загинула 261 дитина, поранено – 463

Станом на 3 червня 2022 року офіційна кількість дітей, загиблих у результаті агресії РФ, за добу не змінилася - 261, зросла кількість поранених - 463 дитини, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 724 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 3 червня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 261. Зросла кількість поранених-463. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 187, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Під час фіксації кримінальних правопорушень РФ стало відомо про поранення трьох дітей у Маріуполі Донецької області.

Через постійні бомбардування та обстріли ЗС РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 навчальних закладів, 182 з них повністю зруйновано.

 

 

 

Теги: #україна #діти #жертви #війна
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