Події

07:48 03.06.2022

У результаті обстрілів південних областей України загинуло двоє людей, четверо – поранено

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У результаті обстрілів південних областей України загинуло двоє людей, четверо – поранено

У результаті ворожих обстрілів Миколаївської та Херсонської області загинуло 2 особи, ще 4 – поранено, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Унаслідок масованого обстрілу Нововоронцовки поранено 2 цивільні особи. (…) Протягом дня Миколаїв обстріляний тричі: вранці – системами залпового вогню, вдень та ввечері – важкою ствольною артилерією. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі, уражено водогін та газопровід, витоку газу та загрози населенню немає. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула на місці, ще одна – госпіталізована. Але врятувати життя потерпілому не вдалося. Також відомо ще про двох поранених", - йдеться в повідомленні, опублікованому в фейсбуці в ніч на п'ятницю.

Також повідомляється, що "під час вечірніх обстрілів обласного центру, снаряди влучили до складських промислових приміщень, виникла масштабна пожежа. Силами рятувальників її ліквідовано. Постраждалих немає".

Крім цього, окупанти завдали 2 авіаційні удари по позиціям українських воїнів, втрат немає.

"Ворог піддаючись системним контратакам наших підрозділів, підтягнув і розвантажує на залізниці, за 40 км від Херсона 2️7 БМП-1", - повідомляють у ОК.

Минулої доби в південних областях українські військові знищили 24 окупанти, танк Т-72, 4️ одиниці 152 мм гаубиць "Мста-Б", 4️ одиниці броньованої та автомобільної техніки ворога, вразили 1 повітряну ціль.

"У Чорному морі під час виконання завдань із блокування району, судноплавства та роботи портів, знаходяться 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів. Тим самим зберігається загроза і ракетних ударів, і висадки десанту", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #жертви #миколаїв #південь
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