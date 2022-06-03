Події

07:11 03.06.2022

Зеленський очікує гарних новин про постачання зброї від партнерів

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Зеленський очікує гарних новин про постачання зброї від партнерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від країн-партнерів гарних новин щодо постачання зброї.

"Сполучені Штати Америки підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS. Ця зброя дійсно допоможе врятувати життя наших людей і захищати нашу землю", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч на п'ятницю.

Він подякував за таку підтримку президенту США Джозефу Байдену й американському народу.

"Очікуємо також хороших новин про постачання зброї і від інших партнерів. Наприклад, сьогодні є новий пакет оборонної допомоги від Швеції", - зазначив президент, додавши, що Україна працює над тим, щоб вивести обсяг постачань, насамперед сучасних бойових систем, на значно вищий рівень.

Теги: #зброя #постачання #зеленський
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