За четвер українські захисники знищили командно-наглядовий пункт окупантів, 32 вороги, 8 одиниць техніки

За четвер у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові знищили командно-наглядовий пункт російських окупантів, 32 фахівців особового складу агресора та 8 одиниць техніки.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 2 червня, наша артилерія знищила командно-наглядовий пункт російських фашистських сил. Втрати ворога складають: особового складу – 32, танків – 2, БМП – 1, БТР – 1, артилерійських систем – 2, мінометів – 1, БПЛА – 1", - сказано у повідомленні, опублікованому в фейсбуці.