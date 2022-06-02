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19:32 02.06.2022

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстріл українських захисників та інфраструктури у Сєвєродонецьку та Лисичанську, готуються до наступу на Слов'янськ

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Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують обстріл українських захисників та інфраструктури у Сєвєродонецьку та Лисичанську, готуються до наступу на Слов'янськ

Російські окупанти зосередилися на створенні умов для ведення наступу на позиції української армії на Слов'янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на створенні умов для ведення наступу. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що на Донецькому напрямку загарбники продовжують застосування мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню на всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова, бойові дії тривають. На цьому напрямку ворог активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби.

"На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів в районах населених пунктів Устинівка та Борівське. Крім того, поблизу Борівського противник  вів штурмові дії, успіху не мав", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що на Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив, намагається посилити угруповання та відновити втрати озброєння та військової техніки. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар’їнки.

"Крім того, обстріли зафіксовані в районах населених пунктів  Відродження, Доломітне, Торецьк, Новобахмутовка, Авдіївка, Піски, Микільське, Вугледар та інших", - підсумували в Генштабі.

 

 

 

Теги: #війна #донецька #бої #луганська
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