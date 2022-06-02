Події

11:18 02.06.2022

Евакуаційний коридор із Маріуполя на підконтрольну Україні територію на сьогодні закрито – радник мера

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Евакуаційний коридор із Маріуполя на підконтрольну Україні територію на сьогодні закрито – радник мера

Коридор для евакуації мирних жителів Маріуполя на підконтрольну Україні територію на сьогодні закрито через блокування російськими окупантами, заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Коридор на сьогодні в Україні закрито. І навряд чи він відкриється: Донецька область наразі щільно закрита окупантами... Наша порада для маріупольців одна: ми впевнені, що цього року ми повернемося (місто повернеться під контроль України – ІФ), завдяки діям наших військових упевненість у цьому зростає. Тому маріупольці мають протриматися, доки їх окупанти не випускають, до нашого повернення, залишатися в безпеці", – зазначив він в ефірі національного телемарафону #UA разом.

Одночасно радник мера вважає, що тих, хто реально хоче отримати паспорт РФ, буде досить мало. "Ми розуміємо, що якщо людей змусили отримати паспорт, – то це не колаборація, а дії за примусом", – наголосив він.

У разі ж примусової видачі російського паспорта Андрющенко радить городянам після виїзду до Російської Федерації намагатися "через кордони з Росією йти до країн, дружніх до України, зокрема це країни Балтії, які допомагають маріупольцям навіть за обмеженими документами і лише за пред'явленням паспорта громадянина України.

 

Теги: #евакуація #маріуполь
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