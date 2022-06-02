Події

10:55 02.06.2022

РФ втратила в Україні 1 червня майже 150 військових, 2 танки та 2 літаки – Генштаб ЗСУ

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РФ втратила в Україні 1 червня майже 150 військових, 2 танки та 2 літаки – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу, 1 червня, становили майже 150 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок четверга, 2 червня, становлять орієнтовно 30 тис. 850 осіб, зазначається у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 2 танки та 11 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення –1 363 та 3 354 відповідно.

За минулу добу в Україні також було знищено 2 літаки окупантів та 2 ворожих безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, а їх загальна кількість з 24 лютого досягла 210 та 521 відповідно.

За добу РФ втратила в Україні також 2 артилерійські системи, 1 засіб протиповітряної оборони, 2 одиниці спецтехніки та 35 одиниць автомобільної техніки, зокрема автоцистерни з паливно-мастильними матеріалами.

Загалом же з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні вже 661 артсистему, 207 реактивних систем залпового вогню, 95 засобів ППО, 175 вертольотів, 120 крилатих ракет, 2 325 автомобілів та автоцистерн, 51 од. спецтехніки та 13 суден.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на бахмутському напрямку", - наголошується у зведенні.

Водночас у Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

Теги: #війна #генштаб_зсу
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