На Сумщині в результаті нічних ракетних ударів поранено трьох цивільних

Трьох людей поранено на Сумщині внаслідок нічних ракетних ударів, повідомив у четвер голова ОВА Дмитро Живицький.

"Близько півночі …російський ворожий літак завдав 3 ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади. Один будинок зруйновано вщент - пряме попадання ракети. Ще кілька будинків пошкоджено, великі руйнування у домогосподарствах. Попередньо: щонайменше троє людей поранені. Усі – цивільні жителі Краснопілля. Живі, зараз у лікарні", - написав Живицький у телеграмі.

На місці події працюють рятувальники.