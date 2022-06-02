Події

08:59 02.06.2022

На Сумщині в результаті нічних ракетних ударів поранено трьох цивільних

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На Сумщині в результаті нічних ракетних ударів поранено трьох цивільних

Трьох людей поранено на Сумщині внаслідок нічних ракетних ударів, повідомив у четвер голова ОВА Дмитро Живицький.

"Близько півночі …російський ворожий літак завдав 3 ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади. Один будинок зруйновано вщент - пряме попадання ракети. Ще кілька будинків пошкоджено, великі руйнування у домогосподарствах. Попередньо: щонайменше троє людей поранені. Усі – цивільні жителі Краснопілля. Живі, зараз у лікарні", - написав Живицький у телеграмі.

На місці події працюють рятувальники.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #сумська_область
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