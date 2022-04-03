Події

07:30 03.04.2022

Донецька прокуратура взяла під варту маріупольчанку, яка виправдовувала російських убивць

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Донецька прокуратура взяла під варту маріупольчанку, яка виправдовувала російських убивць

Донецька обласна прокуратура взяла під варту мешканку міста Маріуполя, підозрювану у виправданні та визнанні правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, повідомляє відділ інформаційної політики прокуратури.

"Донецькою обласною прокуратурою у порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 992 000 грн жительки м. Маріуполя, яка обґрунтовано підозрюється у запереченні, вчиненому повторно виправдовуванні та визнанні правомірної збройної агресії в Росії глорифифікації представників збройних формувань РФ (ч. ч.1, 3 ст. 436-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна або без такої", – зазначається в повідомленні.

За даними слідства, у березні 2022 року 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом із іншими маріупольцями у приміщенні Маріупольської камерної філармонії, з власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів. Надалі, під час евакуації з Маріуполя, підозрювана, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх "швидше звільнити місто".

Джерело: https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/344340297732656

 

 

Теги: #прокуратура #донецька #колаборант
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