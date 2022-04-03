Події

07:02 03.04.2022

2 квітня Повітряні сили ЗС України вразили вісім повітряних цілей противника

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2 квітня Повітряні сили ЗС України вразили вісім повітряних цілей противника

У суботу, 2 квітня, українські Повітряні сили ЗСУ знищили вісім повітряних цілей російських окупантів, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях ворога, повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗС України.

"2 квітня Повітряні сили ЗС України уразили вісім повітряних цілей: 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34); 1 вертоліт; 1 БпЛА (ОТР); 4 крилаті ракети", – йдеться у вечірньому зведенні командування.

Також повідомляється, що ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах і живій силі окупантів.

 

Теги: #ситуація #авіація #ппо
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