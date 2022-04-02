643 одиниці вибухонебезпечних предметів вилучено в Ірпені з моменту звільнення

Від моменту звільнення м. Ірпінь у Київській області співробітниками ДСНС знешкоджено 643 одиниці вибухонебезпечних предметів.

"2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій у місті Ірпінь Бучанського району. У ході перевірки було вилучено 643 одиниці вибухонебезпечних предметів", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у фейсбуці в суботу ввечері.

У ДСНС наголосили, що роботи з розчищення території області тривають.