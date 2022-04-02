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21:31 02.04.2022

РФ підриває світову продовольчу безпеку загрозами обмеження експорту та блокуванням українських портів - МЗС

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РФ підриває світову продовольчу безпеку загрозами обмеження експорту та блокуванням українських портів - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України закликають міжнародну спільноту засудити дії РФ, яка блокує українські порти та загрожує обмеженням експорту власної аграрної продукції, і посилити економічні санкції проти цієї держави.

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії Росії, вимагати відведення нею своїх сил і засобів із території України, припинити блокування українських портів та посилювати економічні санкції з метою запобігання збройної агресії проти України та запобігання гуманітарної катастрофи та погіршення ситуації з голодом у світі", - йдеться у заяві, опублікованій на сторінці МЗС України у фейсбук.

У МЗС нагадали, що 1 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив світовій спільноті використанням обмеження експорту російської аграрної продукції до "недружніх" країн.

"Офіційний представник Росії відверто називав експорт продовольства зброєю. Фактично підтвердив статус РФ як країни-агресора не лише у військовому та енергетичному, а й у продовольчому вимірі. Зазначена заява є черговим свідченням деструктивних дій РФ, зокрема такою, що порушує основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) - гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду. Наміри російської сторони також підривають можливості світової спільноти щодо досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року", - йдеться у заяві.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що така політика РФ ставить під сумнів доцільність її членства у ФАО та інших міжнародних організаціях.

Крім того, у МЗС наголосили, що до "недружніх" країн РФ відносить власних конкурентів на продовольчому ринку. При цьому вона також є великим імпортером харчової та аграрної продукції з цих країн, а перенаправлення нею своїх товарних потоків не вплине на світовий баланс зернових та насиченість ринків.

"Що справді впливає на світові ціни на продовольство і ще більше впливатиме наступного сезону – це блокування Росією відвантажень з українських портів, мінування судноплавних шляхів, блокування посівних робіт в Україні шляхом ведення військових дій та свідоме знищення української сільгосптехніки та інфраструктури", - наголошується в заяві.

Джерело: https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/350183870485418

 

 

Теги: #рф #мзс #фат
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