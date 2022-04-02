Драфти документів на українсько-російських переговорах готові до обговорення президентами – Арахамія

Російська сторона під час відеоконференції у п'ятницю підтвердила, що проекти угод, які обговорювалися на зустрічі в Стамбулі цього тижня, готові до обговорення президентами України та Росії, заявив під час телемарафону на українському телебаченні у суботу керівник делегації України на переговорах Давид Арахамія.

"Російська Федерація за всіма позиціями дала офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію (українську – ІФ-У) за винятком питання Криму. Кулеба (міністр закордонних справ України – ІФ-У) сказав, що офіційного підтвердження немає письмово, але в усному вигляді станом на вчора в режимі відеоконференції почули, що російська сторона не заперечує проти таких позицій і ми далі рухаємося з юридичної точки зору більше", - сказав він.

За його словами, "вони (російська сторона – ІФ-У) також підтвердили нашу тезу, що драфти документів достатньо напрацьовані для того, щоб проводити безпосередньо консультації між двома лідерами країн".

"У нас завдання підготувати фінальну стадію не самого документа, а тих питань, яких ми торкалися, та готувати майбутню зустріч президентів", - сказав він.