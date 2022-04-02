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19:28 02.04.2022

У Львові дозволили продаж пива

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У Львові дозволили продаж пива

Влада Львова дозволила продаж слабоалкогольних напоїв, виготовлених методом бродіння без додавання етилового спирту, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"За результатами зустрічі з виробниками пива з 2 квітня дозволено продаж напоїв, виготовлених методом бродіння без додавання етилового спирту. Продаж дозволено з 12:00 до 20:00", - написав Москаленко.

За його даними у галузі пивоваріння та дистрибуції у Львові працюють 20 тисяч людей. За рік галузь сплачує 840 млн грн податків.

Водночас, продаж міцних спиртних напоїв у місті залишається під забороною. Вживання алкоголю у громадських місцях, на літніх майданчиках та терасах заборонено. За словами першого заступника мера Львова, порушників цього правила залучатимуть до громадських робіт.

Крім того, у нетверезих водіїв автомобілі вилучатимуть на потреби Збройних Сил України.

 

 

Теги: #пиво #львів #дозвіл
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