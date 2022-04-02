Події

17:05 02.04.2022

У населених пунктах трьох районів Київщини, що були під окупацією, комендантську годину введено з 21.00 2 квітня до 06.00 5 квітня – влада

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У населених пунктах трьох районів Київщини, що були під окупацією, комендантську годину введено з 21.00 2 квітня до 06.00 5 квітня – влада

На території Київської області вводиться комендантська година з 21:00 до 06:00. Тимчасові обмеження діятимуть з 2 до 3 квітня, повідомила Київська військова адміністрація в телеграм-каналі.

Водночас наголошується, що виняток становлять населені пункти Броварського, Вишгородського і Богучанського районів, які перебували під російською окупацією і звільнені українськими силами оборони.

"Там комендантська година посилена! На території цих міст і сіл обмеження діятимуть з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #комендантська_година
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