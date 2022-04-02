Події

14:53 02.04.2022

У Дергачівському районі Харківщини ворожий снаряд пошкодив газопровід до двох сіл - міськрада

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У Дергачівському районі Харківщини ворожий снаряд пошкодив газопровід до двох сіл - міськрада

У Дергачівському районі Харківської області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена газова труба, що веде до сіл Ємці та Шовкопляси.

Про це повідомляється на сторінці Дергачівської міськради у Facebook.

Жителів Ємців і Шовкоплясів просять перекрити крани подачі газу до домоволодінь.

"Це необхідно для того, щоб відповідні служби могли провести діагностику системи і виконати аварійні роботи на газовій магістралі", – йдеться в повідомленні.

 

Теги: #газ #війна #харківська_область
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