Події

13:45 02.04.2022

Російські військові вбили українського фотожурналіста Макса Левіна

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Російські військові вбили українського фотожурналіста Макса Левіна

У Київській області загинув фотограф і документаліст Макс Левін, повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

"Загинув професійний фотограф і документаліст Макс Левін. Він зник 13 березня в зоні бойових дій Київської області. 1 квітня його тіло знайшли неподалік села Гута Межигірська. Мені дуже сумно, я співчуваю його дружині та дітям", - написав Єрмак в Telegram-каналі.

Левін в різний час працював і співпрацював з LB.ua, Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske.

Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що журналіст був убитий російськими військами, Вишгородська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).

"За даними слідства, в березні 2022 року зник зв'язок з українським фотожурналістом Максимом Левіним, що висвітлював події, пов'язані з військовою агресією Російської Федерації на території Київської області. Тіло журналіста знайдено на території села Гута-Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці Збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї", - йдетьсяв повідомленні в Telegram-каналі.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

 

 

Теги: #фотограф #загибель #левін
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