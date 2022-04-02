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12:12 02.04.2022

МОН рекомендує школам самостійно визначити день завершення освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році

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МОН рекомендує школам самостійно визначити день завершення освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році

Міністерство освіти і науки рекомендує школам самостійно визначити день завершення освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році.

"Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ про затвердження Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року, розроблені командою МОН разом із керівниками департаментів (управлінь) освіти і науки обласних військових адміністрацій", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що у межах автономії рекомендовано закладам загальної середньої освіти: самостійно визначити день завершення освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році; забезпечити виконання освітніх та навчальних програм, навчального плану через ущільнення навчального матеріалу, організацію самостійної навчальної діяльності учнів, додаткові консультацій із використанням технологій дистанційного навчання.

Крім того, міністерство попросить керівників закладів та вчителів звернути особливу увагу на необхідність психологічної підтримки дітей.

"Для цього розроблені відповідні матеріали, а також працює телеграма-канал "Підтримай дитину", заснований педагогами та дитячими психологами, які продовжують створювати прості рекомендації, як підтримати дітей у складні часи, а також поради для вчителів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також повідомили, що оцінка, зокрема підсумкова, результатів навчання здобувачів освіти може здійснюватися у разі потреби з використанням технологій дистанційного навчання, оскільки підсумкова атестація цього року скасована.

Також в умовах воєнного стану, на думку Міносвіти, особливо важливо забезпечити права учнів і дати їм можливість продовжувати здобувати освіту, зокрема, в установленому порядку перевести їх на наступний рік навчання, видати свідоцтва досягнень або табелі досягнень, а також документи про здобуття освіти.

"Свідоцтво може видати школа за місцем постійного чи тимчасового проживання, зокрема приватні навчальні заклади, якщо дитина зарахована до нової школи. Всі діти, які наразі навчаються не у своїх школах, а також перебувають за кордоном та продовжують навчатися у дистанційному форматі, отримають документ про завершення навчального року. Незалежно від форми навчання (онлайн, офлайн, змішане) результати будуть зараховані", - наголошують у міністерстві.

З повним текстом рекомендацій можна ознайомитися за посиланням.

Теги: #рекомендації #навчальний_рік
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