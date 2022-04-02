Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 489,6 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок суботи досягла 489 млн 612 тис. 899, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померли 6 млн 148 тис. 487 осіб.

До країн із понад 20 млн випадків зараження належать США, Індія, Бразилія, Франція, Велика Британія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження відповідно становить:

США - 80 млн 140 тис. 309 та 982 тис. 371.

Індія - 43 млн 27 тис. 35 та 521 тис. 264.

Бразилія - 29 млн 978 тис. 670 та 660 тис. 265.

Франція - 25 млн 952 тис. 226 та 143 тис. 441.

Велика Британії - 21 млн 379 тис. 545 та 166 тис. 168.

Німеччина - 21 млн 394 тис. 691 та 129 тис. 695.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 791,7. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 14 осіб, Індії - 371, Бразилії - 3 тис. 66, Франції - 2 тис. 171, Великій Британії - 2 тис. 417, Німеччині - 1 тис. 547.