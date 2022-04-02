Над Дніпропетровщиною вночі ППО збили чотири ворожі ракети та один безпілотник. Унаслідок обстрілу зруйновано інфраструктурний об'єкт

Українська Протиповітряна оборона (ППО) вночі збила над Дніпропетровською областю чотири ворожі ракети та один безпілотний літальний апарат, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі наші ППО збили над Дніпропетровською областю чотири ворожі ракети та один безпілотник. Дякую нашим військовим. Ми переможемо!" - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

У свою чергу МВС підтвердило інформацію про збиті чотири ракети та безпілотник, зазначивши, що є і влучання. "Через вибухи зруйновано інфраструктурний об'єкт - три будівлі та вісім одиниць техніки. На місці сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.

Від ГУ ДСНС в області залучено вісім одиниць спецтехніки та 45 рятувальників.

"Поранено двох осіб. Загиблих немає", - повідомило МВС.

У Кривому Розі - вороже влучання в автозаправку. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає, поінформували у відомстві.