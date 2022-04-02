У Дніпрі ворожі ракети вночі влучили в інфраструктурний об'єкт, двох людей поранено

У Дніпропетровській області вночі російські війська завдали ракетних ударів по інфраструктурному об'єкту, двох людей поранено, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резниченко.

"Нічні ракетні удари по Дніпропетровській області. У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об'єкт. Серйозні руйнування. Двох людей поранено", - написав Резниченко у телеграм-каналі.

Також у Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Займання рятувальники загасили, постраждалих немає.