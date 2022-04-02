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08:24 02.04.2022

Ворог продовжує вести агресію проти України та завдавати систематичних ударів – Генштаб ЗСУ

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Ворог продовжує вести агресію проти України та завдавати систематичних ударів – Генштаб ЗСУ

Російський агресор продовжує вести повномасштабну агресію проти України та систематично завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

Також ворог продовжує перегрупування військ своїх підрозділів для створення наступальних угруповань.

"З району Чорнобиля до населених пунктів, що розташовані на території республіки білорусь виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї та 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу та 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, ймовірно, з подальшим переміщенням до Бєлгородської області. За наявною інформацією, до залізничної станції Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу", - зазначають у Генштабі.

На Поліському напрямку основні зусилля супротивника "зосереджувалися на веденні оборони окремих рубежів з метою прикриття відведення військ на територію республіки білорусь". Окупанти мінують місцеві райони та техніку, руйнують об'єкти інфраструктури для затримки руху українських військ.

"За наявними даними, підрозділи збройних сил російської федерації, які відводяться до білорусі зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина", - повідомляють у Генштабі на сторінці в фейсбуці.

На Сіверському напрямку агресор не проводив наступальних дій.

На Чернігівському напрямку ворог "продовжує блокування Чернігова та завдає артилерійських ударів по житловим кварталам міста та позиціям підрозділів Збройних Сил України".

"З метою нарощування угруповання військ, з населеного пункту Валуйки (Бєлгородська область) у район Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, імовірно, з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку", - також зазначають у Генштабі.

На Харківському напрямку агресор продовжує блокувати Харків та обстрілювати житлові квартали.

На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, а також перегруповують війська для подальшого наступу.

На Донецькому напрямку агресор завдає авіаційних ударів по підрозділах українських військ у районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар'їнка, Сєвєродонецьк. Основні зусилля ворога зосереджуються взяття під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, і навіть Маріуполя. Ворог розпочав наступальні дії у напрямках Велика Новосілка та Роздольне, але був зупинений на обох напрямках.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285748630404889

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
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