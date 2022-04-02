Генерал Майкл Курілла очолив Центральне командування США

Головою Центрального командування ЗС США став генерал Майкл Курілла, повідомляє видання The Hill.

Таким чином, він змінив на цій посаді генерала морської піхоти Френка Маккензі, який вирішив завершити службу в армії. Маккензі, серед іншого, минулого року відповідав за операцію щодо виведення сил США з Афганістану. Після відходу американських військових ця країна опинилася під контролем руху "Талібан".

Курілла останніми роками командував 18-м повітрянодесантним корпусом армії США. Цей корпус призначений для швидкого перекидання у будь-яку точку світу.

Центральне командування відповідає за планування операцій та управління армією США на Близькому Сході, Центральній Азії та у східній частині Африки.