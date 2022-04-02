Події

07:45 02.04.2022

Генерал Майкл Курілла очолив Центральне командування США

1 хв читати
Генерал Майкл Курілла очолив Центральне командування США

Головою Центрального командування ЗС США став генерал Майкл Курілла, повідомляє видання The Hill.

Таким чином, він змінив на цій посаді генерала морської піхоти Френка Маккензі, який вирішив завершити службу в армії. Маккензі, серед іншого, минулого року відповідав за операцію щодо виведення сил США з Афганістану. Після відходу американських військових ця країна опинилася під контролем руху "Талібан".

Курілла останніми роками командував 18-м повітрянодесантним корпусом армії США. Цей корпус призначений для швидкого перекидання у будь-яку точку світу.

Центральне командування відповідає за планування операцій та управління армією США на Близькому Сході, Центральній Азії та у східній частині Африки.

 

 

Теги: #сша #призначення #командування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:40 02.04.2022
США оголосили про надання Україні додатково $300 млн військової допомоги

США оголосили про надання Україні додатково $300 млн військової допомоги

07:36 02.04.2022
США скасували випробування міжконтинентальної балістичної ракети

США скасували випробування міжконтинентальної балістичної ракети

21:39 01.04.2022
Блінкен обговорив із главою МЗС Великої Британії агресію РФ проти України

Блінкен обговорив із главою МЗС Великої Британії агресію РФ проти України

19:55 01.04.2022
Байден: Слідом за США понад 30 країн вирішили вивільнити нафту з резервів

Байден: Слідом за США понад 30 країн вирішили вивільнити нафту з резервів

10:43 01.04.2022
У Пентагоні розраховують на завершення постачання зброї Україні на $800 млн до середини квітня - ЗМІ

У Пентагоні розраховують на завершення постачання зброї Україні на $800 млн до середини квітня - ЗМІ

06:48 01.04.2022
У Білому домі заявили, що без значної деескалації в Україні переговорів Байдена і Путіна бути не може

У Білому домі заявили, що без значної деескалації в Україні переговорів Байдена і Путіна бути не може

20:08 31.03.2022
США мають намір надати Україні $500 млн грантового фінансування

США мають намір надати Україні $500 млн грантового фінансування

19:39 31.03.2022
РФ заблокувала продовження СММ ОБСЄ в Україні, це безвідповідальне та невиправдане рішення – постпред США при ОБСЄ Карпентер

РФ заблокувала продовження СММ ОБСЄ в Україні, це безвідповідальне та невиправдане рішення – постпред США при ОБСЄ Карпентер

18:30 31.03.2022
США протягом півроку виділятимуть зі стратегічного резерву по 1 млн барелів нафти на добу

США протягом півроку виділятимуть зі стратегічного резерву по 1 млн барелів нафти на добу

18:20 31.03.2022
США запровадили санкції проти понад 30 осіб та структур РФ, пов'язаних із кіберсферою, розвідкою

США запровадили санкції проти понад 30 осіб та структур РФ, пов'язаних із кіберсферою, розвідкою

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДСНС повідомила про 33 загиблих унаслідок удару по Миколаївській ОДА

Російська армія з початку війни втратила приблизно 17800 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 – поранено

США оголосили про надання Україні додатково $300 млн військової допомоги

Зеленський батькам російських призовників: Нам не потрібні тут убиті люди

ОСТАННЄ

ДСНС повідомила про 33 загиблих унаслідок удару по Миколаївській ОДА

Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА збільшилася до 32 осіб

Російська армія з початку війни втратила приблизно 17800 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

Ворожі війська захопили в полон мера Таврійська

РФ піде з усіх українських територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися й диктувати умови - Подоляк

На суботу евакуаційні маршрути узгоджені у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях

На Чернігівщині у ніч на суботу обстрілів не було

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 489,6 млн

Над Дніпропетровщиною вночі ППО збили чотири ворожі ракети та один безпілотник. Унаслідок обстрілу зруйновано інфраструктурний об'єкт

У Дніпрі ворожі ракети вночі влучили в інфраструктурний об'єкт, двох людей поранено

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА