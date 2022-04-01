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21:44 01.04.2022

За п'ятницю українські військові знищили 72 одиниці ворожої техніки та до 280 людей окупантів, відбили шість атак

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За п'ятницю українські військові знищили 72 одиниці ворожої техніки та до 280 людей окупантів, відбили шість атак

За п'ятницю, українські захисники у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 72 одиниці техніки окупантів, до 280 осіб особового складу ворога, а також відбили 6 атак.

"Сьогодні, 1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" з ночі йшли важкі бої. Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках, здійснивши 6 атак. Усі атаки російських фашистських сил були відбиті. Українські воїни знищили: особистого складу – до 280; танків – 6; БТР – 22; БМП – 19; артилерійських систем, мінометів – 6; РСЗВ – 2; АТ – 14; БПЛА – 3", - йдеться у повідомленні, опублікованому в фейсбук у п'ятницю ввечері.

 

 

 

Теги: #втрати #схід #ворог
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