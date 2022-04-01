Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 людей

Станом на вечір п'ятниці, 1 квітня, кількість загиблих у результаті влучення снаряда до будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 30 осіб, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Станом на 20.00 тривають роботи з розбору завалів та деблокування тіл на місці влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації. Рятувальники з іншими службами постійно працюють. Позмінно в цілодобовому режимі роблять усе, щоб у найкоротші терміни ліквідувати наслідки цієї трагедії. Вже з-під завалів деблоковано тіла 30 людей, ще 1 особа померла в лікарні", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Від ДСНС до робіт залучено 60 рятувальників та 9 одиниць техніки. Роботи тривають.

Як повідомлялося, 29 березня близько 8:45 під час обстрілу Миколаєва російськими окупантами один із снарядів влучив до дев'ятиповерхової адмінбудівлі обладміністрації. Відбулася руйнація центральної секції будівлі з 9 до 1 поверху без подальшого горіння. Раніше повідомлялося про 24 загиблих та 33 постраждалих.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/281148890860609