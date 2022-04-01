Данілов про звільнення населених пунктів у Київській та Чернігівській областях: Не радійте, що хтось нібито добровільно їх покидає, це робота нашої армії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав громадян не вважати звільнення низки населених пунктів у Київській та Чернігівській областях наслідком відведення з них підрозділів російської армії, оскільки за кожним таким визволенням стоїть загибель українських захисників.

"Путін не відкладає питання щодо знищення нашої держави. Він зараз лише переформатує свої війська для того, щоб надалі продовжувати завдавати ударів по нашій країні. Не радійте сьогодні, що хтось нібито добровільно її покидає. Це робота нашої армії, це робота наших Збройних сил. Коли ми звільняємо свої міста, одне за одним, за кожним таким визволенням стоїть загибель наших хлопців і дівчат, які захищають нашу країну", - сказав Данілов в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Він зазначив, що подібні "відходи" дуже "дорого коштують для України".

"Вони (російські окупанти – ІФ) на сьогодні мають величезне бажання переформатуватися. Зрозуміло, їм потрібні, як завжди, перемоги. Ми пам'ятаємо, що у них є сакральний день – 9 травня, і до 9 травня Путін ставить завдання закінчити парадом перемоги цю війну. Нам треба розуміти, що у нас попереду дуже багато ще боїв. Нам потрібно захищати свою землю, і розслаблятися я нікому не раджу", - підсумував секретар РНБО.