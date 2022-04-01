Події

16:50 01.04.2022

На відновлення Маріуполя знадобиться щонайменше $10 млрд – міськрада

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На відновлення Маріуполя знадобиться щонайменше $10 млрд – міськрада

На відновлення зруйнованої окупантами інфраструктури Маріуполя знадобиться щонайменше $10 млрд, повідомляє Маріупольська міськрада.

"Не менше 10 млрд доларів знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя. Це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, завданих агресією РФ", - ідеться у повідомленні міськради у телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що для оцінки масштабів руйнувань та підрахунку коштів, необхідних для відновлення інфраструктури, Маріупольська міська рада створила спеціальну депутатську комісію.

"Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, завдане агресором має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання. Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, аби після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, а й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду", – наголошується у повідомленні з посиланням на слова мера Маріуполя Вадима Бойченка.

Теги: #кошти #маріуполь #відновлення
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