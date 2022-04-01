Україна закликає партнерів оголосити черговий пакет санкцій проти Росії та виробити механізми запобігання обходу обмежувальних заходів - Шмигаль

Україна закликає міжнародних партнерів оголосити черговий пакет санкцій проти Росії, а також виробити механізми запобігання обходу обмежувальних заходів із попередніх пакетів, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Підтримку євроінтеграційних прагнень України та посилення санкцій проти РФ обговорили сьогодні у Києві з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Кожен день війни Європарламент підтримував і продовжує підтримувати нашу державу в боротьбі за свободу та спільні цінності. Цей візит - чергове свідчення наших міцних відносин", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, Україна повністю готова до наступного кроку у відносинах з ЄС та розраховує завершити всі бюрократичні процедури у найкоротші терміни.

"Європарламент уже закликав розширити сферу дії санкцій ЄС. Україна зі свого боку закликає партнерів оголосити черговий пакет санкцій проти країни-агресора, а також виробити механізми запобігання обходу обмежувальних заходів із попередніх пакетів", - зазначив Шмигаль за результатами зустрічі.

За словами прем'єра, необхідно: обмежити імпорт найважливіших російських експортних товарів, зокрема нафти і газу; значно розширити секторальні санкції та збільшити кількість банків, відключених від міжнародних фінансових систем, зокрема SWIFT; закрити порти для російських суден і для суден, останній чи наступний порт заходу яких розташовується у Росії.

"Ми також просимо про продовження тиску на російських високопосадовців та олігархів шляхом не лише арешту, але й конфіскації їхнього майна та статків у Європі. Ми маємо бути впевненими, що це майно не буде втрачено і в майбутньому може стати предметом репарації", - наголосив Шмигаль.