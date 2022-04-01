Будь-які ініціативи щодо встановлення миру в Україні не мають заморожувати конфлікт

Будь-які ініціативи щодо встановлення миру у війні, розпочатій Росією проти України, не мають заморожувати конфлікту, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми повинні мати різні рішення на столі для будь-якого сценарію розвитку подій, і тому ініціативи, які звучать від польського уряду, корисні, тому що Польща є членом НАТО і має змогу просувати визначені ініціативи всередині Альянсу. Але ми маємо лише одне застереження до будь-якої ініціативи, яку наразі озвучує та чи інша країна: ці ініціативи не мають заморожувати конфлікт", - сказав Кулеба на брифінгу у Варшаві у п'ятницю.

Міністр зазначив, що з 24 лютого додаткові території України були тимчасово окуповані РФ, тому Росія має вийти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого.

"Наша принципова позиція полягає в тому, що Росія має вийти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого, і жодна ініціатива, яка сприятиме нинішньому статус-кво, не відповідає українським інтересам", - пояснив Кулеба.

Міністр розповів, що мав дуже відверту та змістовну розмову з віцепрем'єр-міністром Польщі Ярославом Качинським.

"Я дуже вдячний йому за те, що ми змогли дуже спокійно та детально проговорити це питання і я знайшов повне розуміння у пана Качинського щодо української позиції, і я також бачу щире бажання пана Качинського допомогти Україні", - додав він.

Кулеба наголосив, що тепер немає жодних сумнівів чи непорозумінь навколо питання миротворчої місії в Україні, яку запропонувала Польща.