Перша віцепрем'єрка Свириденко ініціює аналог Рамштайну для розмінування, а KSE - акселератор

Україні потрібен аналог оборонного Рамштайну для синхронізації та координації зусиль із розмінування території країни з огляду на масштаби забруднення, зазначила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з членом парламенту Канади Гізер Макферсон.

Як передає пресслужба Мінекономіки, за наявних в України ресурсів розмінування триватиме 70 років, зазначила перший віцепрем'єр.

Відомство нагадало, що уряд уже створив Міжвідомчу робочу групу з гуманітарного розмінування на чолі зі Свириденко, яка опрацьовує комплекс питань для організації гуманітарного розмінування в стислі терміни.

Мінекономіки також повідомило, перший віцепрем'єр у п'ятницю провела селекторну нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій, керівництвом ДСНС, Мінагрополітики, МВС, представниками Міноборони щодо питань про обстеження та гуманітарне розмінування потенційно забруднених територій.

"Для нас важливо верифікувати наявні дані щодо забруднених територій, зрозуміти першочерговість робіт, площі територій, які потребують першочергового розмінування. На основі цієї інформації та з урахуванням поточних можливостей операторів будемо планувати дії. Важливо правильно орієнтувати сільгоспвиробників, бо від цього залежатиме проходження сезону", - зазначила Свириденко.

У нараді взяли участь керівники областей, де проблема забруднення територій найактуальніша, зокрема, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Черкаської тощо.

Своєю чергою, у Київській школі економіки (KSE) провели конференцію з питання розмінування та повідомили про плани створити акселератор для компаній із розмінування, а також проведення досліджень для прискорення цього процесу, повідомив радник глави Офісу президента і президент KSE Тимофій Милованов.

"30% української землі під ризиком мін. Експерти кажуть, що розмінування займе десятки років. Нас усіх це не влаштовує. Тому в Київській школі економіки ми будемо робити акселератори для розмінування компаній", - написав Милованов у Facebook.

Милованов закликав поділитися цими ідеями, щоб якомога більше людей долучилося до розробки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у лютому повідомив, що в межах програми швидкого відновлення 2023 року на $17 млрд одним із п'яти пріоритетів є розмінування територій, і потреба у фінансуванні цього напряму оцінюється в $0,4 млрд.

Згідно з даними УВКПЛ ООН, із 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023 року було зафіксовано 632 випадки загибелі або поранення цивільних осіб унаслідок мінних інцидентів і поводження з вибухонебезпечними пережитками війни: 219 загиблих і 413 поранених.