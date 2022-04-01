Відбудовувати Україну потрібно за гроші країни-агресора - Юлія Тимошенко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко переконана, що довгострокова стратегія відбудови України має ґрунтуватись на відновленні кожної галузі економіки за кошти, отримані від країни-агресора, повідомляється на сайті політсили в п'ятницю.

"Відбудовувати Україну потрібно, безумовно, за рахунок грошей, які ми отримаємо від країни-агресора. І відбудовувати треба буде буквально кожну галузь, кожен напрямок. Нам потрібно буде створити в Україні найсприятливішу у світі податкову систему, найнижчі ставки за кредитами, найпростішу систему отримання кредитів і повну підтримку держави в усіх починаннях людей, які стосуватимуться відновлення країни, економіки та підприємницької діяльності", – сказала Тимошенко в ефірі "Єдиних новин".

Політик виступає за впровадження системи мікрокредитування для підтримки громадян, які втратили роботу. Для допомоги українцям, які втратили внаслідок російської агресії своє житло, Тимошенко рекомендує використати досвід свого уряду, зокрема, під час повеней на заході України.