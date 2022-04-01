Загиблих унаслідок обстрілу будівлі обладміністрації у Миколаєві вже 28 – Кім

Кількість загиблих унаслідок влучення снаряду в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 28 осіб, повідомив голова обладміністрації Віталій Кім.

"Жертв 28 від ракети по ОДА (обласна державна адміністрація – ІФ) на зараз", - написав Кім у телеграмі в п'ятницю.

Також він повідомив, що у приміщенні обладміністрації загинув переговорник, який вів переговори про здачу окупантами зброї, якщо буде жорстка команда. "Тепер немає людини, а команда буде", - наголосив Кім.

Раніше ДСНС станом на 7:00 повідомила про 24 жертви ракетного обстрілу обладміністрації: з-під завалів рятувальники дістали 23 тіла загиблих, й одна особа померла в лікарні.

Як повідомлялося, 29 березня близько 8:45 під час обстрілу Миколаєва російськими окупантами один із снарядів влучив у дев'ятиповерхову адміністративну будівлю обладміністрації. Відбулося руйнування центральної секції будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого горіння. Крім загиблих, повідомлялося про 36 постраждалих.