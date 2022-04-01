Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

Маріупольська міська рада просить світову спільноту визнати дії російських військових у Маріуполі геноцидом українського народу та заявляє про відсутність фактів колаборації місцевої влади з окупаційними військами.

"Маріупольська міська рада засудила воєнні злочини Росії проти жителів Маріуполя, відкинувши можливість будь-яких форм співпраці з окупантами та колабораціоністами", - йдеться у повідомленні міськради у телеграмі у п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що на позачерговій сесії місцеві депутати звернулися до світової спільноти із закликом об'єднати зусилля щодо розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації цивільного населення.

"Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії Російської Федерації у Маріуполі геноцидом українського народу. Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії армії Російської Федерації воєнними злочинами, а президента РФ Володимира Путіна - воєнним злочинцем", - наводить міськрада тези звернення.

Крім того, як наголошується в повідомленні, Маріупольська міськрада рішуче засуджує масову депортацію жителів Маріуполя до РФ при повному блокуванні міжнародної гуманітарної допомоги та зусиль центральної та місцевої влади щодо повної евакуації мирного населення з Маріуполя.

У своїй заяві Маріупольська міськрада категорично спростувала можливість будь-якої колаборації з РФ. "Наголошуємо, що єдиною легітимною місцевою владою Маріуполя є обрані маріупольцями під час законних виборів міський голова та депутати міської ради. Також рішуче засуджуємо та відкидаємо будь-які форми співпраці з військами Російської Федерації або колаборантами, що зраджують свою державу та свій народ... Зазначаємо, Маріуполь був, є та залишається українським містом", - йдеться у повідомленні.