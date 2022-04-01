На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї добровольцями місцевих громад

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про заборону носіння вогнепальної зброї членами добровольчих формувань територіальних громад.

"На Раді оборони області ухвалили рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї та хизування нею у громадських місцях. Наразі не час махати нею будь-де. Зброя для того, щоб захищати Батьківщину", - написав Коваль у телеграмі у п'ятницю.

При цьому він зазначив, що члени добровольчих формувань територіальних громад Рівненської області мають неухильно дотримуватись вимог Статутів Збройних сил України. "Будьте відповідальними та мудрими. Рідний край розраховує на вас", - написав Коваль.