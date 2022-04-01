Події

09:00 01.04.2022

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 153 дитини, 245 дітей поранено

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 153 дитини, 245 дітей поранено

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 153 дитини, поранено 245 дітей, повідомляє Офіс Генпрокурора України.

"Близько 400 дітей постраждали в Україні з початку озброєної агресії Російської Федерації. З них 153 загинуло та понад 245 поранено", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою відомства в п'ятницю вранці.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що триває робота щодо встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей у місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема, у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

"За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській – 73, Донецькій – 65, Харківській – 53, Чернігівській – 43, Миколаївській – 30, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях", – уточнили у відомстві.

Також зазначається, що через бомбардування та обстріл пошкоджено 859 навчальних закладів. 83 із них зруйновані вщент. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.

Джерело: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yuvenalni-prokurori-153-ditini-zaginuli-vnaslidok-zbroinoyi-agresiyi-rf-v-ukrayini

 

 

Теги: #діти #жертви #війна
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