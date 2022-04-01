Потужна оборона Маріуполя не дала окупантам розосередитися на інші напрямки

Захисники Маріуполя (Донецька обл.) скували сили російських окупантів, які намагаються узяти місто, і не дають їм розосередитися на інші напрямки, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Потужна оборона Маріуполя не дала можливості ворогові розосередити сили на інші напрямки. Він розміщує свої сили на різні напрямки, але якщо є така потужна оборона, то вона рятує інші напрямки, наприклад Кривий Ріг або Запоріжжя", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону в четвер.

Вона також розповіла, що, незважаючи на втрати, ворог не відмовився від своїх цілей у війні.

"Навіть коли ми говоримо про якісь тимчасові зміни, наприклад умовне відведення військ від Київської та Чернігівської областей, варто розуміти, що це не добровільне відведення, а результат роботи Збройних сил України", - наголосила заступниця міністра.

Вона зазначила, що доки на одних напрямках ворог відводить свої війська, на інших, навпаки, спостерігається нарощування військової сили супротивника.

"Ситуацію не можна однозначно коментувати щодо всієї країни або дати якусь одну оцінку. В кожному регіоні спостерігається якась своя ситуація", - підсумувала Маляр.