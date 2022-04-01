Уже два члени НАТО виявили бажання стати гарантами безпеки України - Арахамія

Дві великі країни-члени НАТО, Німеччина і Туреччина, висловили готовність стати гарантами безпеки України, зазначає глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія.

"Вітаємо позицію Реджепа Таїпа Ердогана (президент Туреччини - ІФ), який висловив готовність Туреччини стати гарантом безпеки України згідно з запропонованою нами концепцією. Також учора глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова надати Україні гарантію безпеки. Тобто на сьогодні вже дві потужні країни-члени НАТО підтримали наші пропозиції", - написав Арахамія у твіттері в четвер.

Він подякував союзникам за таке рішення.