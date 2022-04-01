За добу харківські рятувальники загасили 38 пожеж

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 51 оперативний виїзд, з яких 38 - на гасіння пожеж.

"Загалом за добу рятувальники здійснили 51 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж 38, зокрема пожеж, викликаних обстрілами - 12, пожеж в екосистемах, викликаних необережним поводженням із вогнем - 24, пожеж у приватному секторі, з інших причин, не пов'язаних з обстрілом - 2, також 4 рази на розбирання завалів, 3 - на допомогу населенню", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Бійці ДСНС врятували з-під завалів 1 особу.

У відомстві відзначають зростання кількості та площі пожеж в екосистемах. Протягом доби через нехтування правил пожежної безпеки та умисних підпалів сухостою у Харківській області знищено близько 50 га сухої рослинності.

"Ще раз нагадуємо, що причини пожеж в екосистемах у воєнний час прирівнюються до диверсії та несуть за собою кримінальне покарання!", - наголошують у ДСНС.

Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 15 артилерійських боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.