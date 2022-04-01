Події

07:38 01.04.2022

1 квітня з Луганської та Донецької областей вирушать три евакуаційні поїзди

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1 квітня з Луганської та Донецької областей вирушать три евакуаційні поїзди

У п'ятницю, 1 квітня, з Луганської та Донецької областей у Лозову (Харківська обл.) та Львів вирушать три евакуаційні потяги, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Три евакуаційні поїзди вирушать з Луганщини та Донеччини 1 квітня", – написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

З Луганської області о 14.00 зі ст. до Новозолотарівки поїде 5501 Новозолотарівка – Лозова.

На Донеччині зі ст. у Краматорську о 13:00 – поїзд №274/273 Краматорськ – Львів;

о 16:00 – поїзд №276/275 Краматорськ – Львів.

 

 

 

Теги: #евакуація #поїзд #луганська
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