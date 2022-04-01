Події

07:22 01.04.2022

Близько 40% росіян припускають можливість відновлення відносин між Росією та Заходом у найближчі три роки

1 хв читати
Близько 40% росіян припускають можливість відновлення відносин між Росією та Заходом у найближчі три роки

Понад третина росіян (38%) упевнені, що економічні, культурні та спортивні зв'язки Росії та Заходу відновляться протягом найближчих трьох років, свідчать дані Фонду "Громадська думка" (ФГД), що надійшли до "Інтерфаксу".

Ще кожен третій (33%) також вважає за можливе відновлення зв'язків між Росією та Заходом, але при цьому вважає, що такий розвиток подій матиме місце набагато пізніше, зазначають соціологи.

У свою чергу, 7% росіян не вірять у можливість поновлення цих відносин, свідчать результати опитування.

За даними ФГД, майже три чверті росіян (74%) хотіли б відновлення економічних, культурних та спортивних зв'язків РФ та Заходу, не хочуть цього 8% співгромадян і кожен десятий не знає, що сказати із цього приводу.

Всеросійське опитування було проведено 18-20 березня 2022 серед 1500 респондентів у віці від 18 років у 104 населених пунктах РФ, у 53 регіонах.

 

 

Теги: #опитування #росія #відносини #захід
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 01.04.2022
МЗС України про блокування Росією мандата місії ОБСЄ: Деструктивна позиція РФ не допоможе відповідальності за скоєне

МЗС України про блокування Росією мандата місії ОБСЄ: Деструктивна позиція РФ не допоможе відповідальності за скоєне

08:30 01.04.2022
Україна обов'язково отримає від Росії репарації в повному обсязі - Ахметов для Bloomberg

Україна обов'язково отримає від Росії репарації в повному обсязі - Ахметов для Bloomberg

06:48 01.04.2022
У Білому домі заявили, що без значної деескалації в Україні переговорів Байдена і Путіна бути не може

У Білому домі заявили, що без значної деескалації в Україні переговорів Байдена і Путіна бути не може

20:16 31.03.2022
Глава МАГАТЕ прибув до Калінінграда

Глава МАГАТЕ прибув до Калінінграда

19:03 31.03.2022
"Вікіпедії" загрожує штраф до 4 млн руб. за невидалення "недостовірної" інформації про війну Росії проти України

"Вікіпедії" загрожує штраф до 4 млн руб. за невидалення "недостовірної" інформації про війну Росії проти України

08:31 31.03.2022
ЄБРР очікує падіння ВВП РФ у 2022 році на 10%, нульову динаміку економіки в 2023 році

ЄБРР очікує падіння ВВП РФ у 2022 році на 10%, нульову динаміку економіки в 2023 році

07:45 31.03.2022
Австралія впроваджує мита 35% на весь імпорт із Росії та Білорусі

Австралія впроваджує мита 35% на весь імпорт із Росії та Білорусі

07:38 31.03.2022
Японія підвищить тарифи на імпорт низки товарів із Росії

Японія підвищить тарифи на імпорт низки товарів із Росії

07:28 31.03.2022
Заступник держсекретаря США обговорила з європейськими колегами ситуацію в Україні

Заступник держсекретаря США обговорила з європейськими колегами ситуацію в Україні

07:27 31.03.2022
Дипломати США та ЄС обговорили питання посилення тиску на РФ у зв'язку із ситуацією в Україні

Дипломати США та ЄС обговорили питання посилення тиску на РФ у зв'язку із ситуацією в Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 153 дитини, 245 дітей поранено

Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 24 осіб

Російські окупанти залишили ЧАЕС із полоненими нацгвардійцями - "Енергоатом"

Російські окупанти залишили майданчик ЧАЕС, розграбувавши його

МАГАТЕ не має рішення щодо питання виведення військ РФ із захоплених АЕС - глава "Енергоатома"

ОСТАННЄ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 153 дитини, 245 дітей поранено

Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 24 осіб

Жінка зазнала поранення вранці в п'ятницю в результаті обстрілу з градів Гірського на Луганщині

Українські кінотеатри поки що не відновлюватимуть свою роботу

Російські окупанти залишили ЧАЕС із полоненими нацгвардійцями - "Енергоатом"

Російські окупанти залишили майданчик ЧАЕС, розграбувавши його

Потужна оборона Маріуполя не дала окупантам розосередитися на інші напрямки

Уже два члени НАТО виявили бажання стати гарантами безпеки України - Арахамія

За добу харківські рятувальники загасили 38 пожеж

Австралія направить Україні бронетранспортери Bushmaster

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА