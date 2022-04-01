Близько 40% росіян припускають можливість відновлення відносин між Росією та Заходом у найближчі три роки

Понад третина росіян (38%) упевнені, що економічні, культурні та спортивні зв'язки Росії та Заходу відновляться протягом найближчих трьох років, свідчать дані Фонду "Громадська думка" (ФГД), що надійшли до "Інтерфаксу".

Ще кожен третій (33%) також вважає за можливе відновлення зв'язків між Росією та Заходом, але при цьому вважає, що такий розвиток подій матиме місце набагато пізніше, зазначають соціологи.

У свою чергу, 7% росіян не вірять у можливість поновлення цих відносин, свідчать результати опитування.

За даними ФГД, майже три чверті росіян (74%) хотіли б відновлення економічних, культурних та спортивних зв'язків РФ та Заходу, не хочуть цього 8% співгромадян і кожен десятий не знає, що сказати із цього приводу.

Всеросійське опитування було проведено 18-20 березня 2022 серед 1500 респондентів у віці від 18 років у 104 населених пунктах РФ, у 53 регіонах.