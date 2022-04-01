Російські окупанти продовжують часткове відведення підрозділів у бік Білорусі, вивозять награбоване

Російські окупанти продовжують часткове виведення своїх сил із території півночі Київської області у бік українсько-білоруського кордону, вивозиться награбоване. На тимчасово окупованих територіях агресор продовжує терор місцевого населення, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області у бік державного кордону з республікою Білорусь. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також є цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), які були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового заняття територій. Крім того, противник продовжує вивіз майна, яке було награбоване", - йдеться в ранковому зведенні на сторінці Генштабу в фейсбук у п'ятницю.

В інформації наголошується, що на тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих мешканців для розміщення особового складу, утримуючи у заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та насильство щодо громадян України.

"В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях", - йдеться в звіті.

Угрупуванням ООС на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. "Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збитий БПЛА типу "Орлан-10", – додали у Генштабі.