У Києві понад 800 бомбосховищ підключили до інтернету

Понад 800 бомбосховищ Києва підключили до інтернету, а також у столиці відновлюють роботу підприємства, установи, об'єкти сфери торгівлі та обслуговування, повідомляє Київська військова адміністрація.

"Військові закликають бути обачними, особливо в лісопаркових зонах, на узбережжях річок і озер, на дорогах. На звільнених територіях українські військові та підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) проводять зачистку та розмінування територій", – зазначається у зведенні голови Військової адміністрації Києва Миколи Жирнова за 31 березня.

Військова адміністрація міста продовжує логістично забезпечувати гуманітарною допомогою соціальні об'єкти столиці.