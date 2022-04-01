Події

06:51 01.04.2022

У Києві понад 800 бомбосховищ підключили до інтернету

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У Києві понад 800 бомбосховищ підключили до інтернету

Понад 800 бомбосховищ Києва підключили до інтернету, а також у столиці відновлюють роботу підприємства, установи, об'єкти сфери торгівлі та обслуговування, повідомляє Київська військова адміністрація.

"Військові закликають бути обачними, особливо в лісопаркових зонах, на узбережжях річок і озер, на дорогах. На звільнених територіях українські військові та підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) проводять зачистку та розмінування територій", – зазначається у зведенні голови Військової адміністрації Києва Миколи Жирнова за 31 березня.

Військова адміністрація міста продовжує логістично забезпечувати гуманітарною допомогою соціальні об'єкти столиці.

 

Теги: #київ #інтернет #бомбосховища
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