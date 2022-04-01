Події

06:48 01.04.2022

У Білому домі заявили, що без значної деескалації в Україні переговорів Байдена і Путіна бути не може

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У Білому домі заявили, що без значної деескалації в Україні переговорів Байдена і Путіна бути не може

Суттєва деескалація ситуації в Україні є умовою можливих переговорів президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, заявила в четвер директор із комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

"Ми чітко дали зрозуміти, що будь-яка дипломатична взаємодія на такому рівні потребує суттєвого прояву серйозної деескалації з боку Росії, поки що ми цього не бачили", - сказала Бедінгфілд на брифінгу.

Вона наголосила, що переговори на рівні президентів наразі неможливі.

Раніше в Білому домі також заявляли, що умовою для проведення переговорів Байдена і Путіна буде прагнення Росії до дипломатії.

Цього тижня Байден заявив, що можливість його зустрічі з президентом РФ в майбутньому залежатиме від того, які теми має намір обговорювати з ним Путін.

Теги: #сша #росія #переговори #можливість
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