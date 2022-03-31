Події

20:11 31.03.2022

Російські окупанти намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку

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Російські окупанти намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку

Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку для встановлення контролю за частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включно з блокадою міст Слов'янськ і Краматорськ, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно з метою відвернення уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем", - інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці в четвер.

Генштаб ЗСУ на Сіверському напрямку фіксує перекидання найманців із країн Близького Сходу до Гомеля (Білорусь).

"За отриманою інформацією, 29 березня, перекинуто 200 найманців на військовий аеродром Гомеля. Крім того, Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об'єктів інфраструктури на території України. Так, поблизу Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО "С-300" для їх прикриття", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її замінування. Крім того, почастішали випадки використання противником мін-пасток.

"На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує обмеження пересувань місцевого населення, російські загарбники беруть людей у заручники та вивозять награбовані у мирних людей продукти", - розповів Генштаб.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що родичі загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців почали подавати до судів заяви на військове керівництво РФ.

"Зокрема, подібний випадок подання до суду на командира зафіксовано у 752-му мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення
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