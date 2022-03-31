Події

19:18 31.03.2022

Російські окупанти підписали акт наміру залишити майданчик Чорнобильської АЕС

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Російські окупанти підписали акт наміру залишити майданчик Чорнобильської АЕС

Російські окупанти підписали акт наміру залишити майданчик Чорнобильської АЕС у вигляді документа "акт приймання та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції", в якому зазначили, що "претензій з боку адміністрації охоронюваного об'єкта до військ національної гвардії Російської Федерації немає".

Про це повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в четвер, розмістивши копію відповідного акта агресора.

"Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали "акт приймання та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції", у якому засвідчено, що "претензій з боку адміністрації охоронюваного об'єкта до військ національної гвардії Російської Федерації немає", - йдеться в повідомленні "Енергоатома".

Теги: #рф #чаес #акт
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