Російські окупанти підписали акт наміру залишити майданчик Чорнобильської АЕС у вигляді документа "акт приймання та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції", в якому зазначили, що "претензій з боку адміністрації охоронюваного об'єкта до військ національної гвардії Російської Федерації немає".

Про це повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в четвер, розмістивши копію відповідного акта агресора.

"Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали "акт приймання та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції", у якому засвідчено, що "претензій з боку адміністрації охоронюваного об'єкта до військ національної гвардії Російської Федерації немає", - йдеться в повідомленні "Енергоатома".