Українські бійці звільнили від російських загарбників п'ять сіл у Запорізькій області

У Запорізькій області Збройні сили України звільнили від російських загарбників п'ять сіл, а також знищили велику кількість ворожої техніки, повідомляє командування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ.

За інформацією українських військових, підрозділи ДШВ ЗС України спільно з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнили від російських окупантів населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

У повідомленні також наголошується, що українські військові "відвойовують кожен сантиметр рідної землі, не пропускаючи противника ані на крок углиб країни".

Також це повідомлення містить низку фото з місця битви з численною спаленою бронтехнікою й автомобілями ворога, а також кинутою амуніцією: раціями, планшетами, обмундируванням.