Бельгія може надихнути європейців зробити більше для України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Бельгію надихнути всіх інших європейців зробити більше для України.

Виступаючи в четвер у бельгійському парламенті, він зазначив, що "Бельгія однією з перших надала нам оборонну допомогу, це історичний момент. Ми цього ніколи не забудемо".

"Ви тепло прийняли 30 тисяч українців, які залишили свої оселі через цю війну. Але ви як держава – серце Європи можете надихнути решту європейців зробити більше", - сказав Зеленський, додавши: "Щоб допомогти нам вигнати окупантів з України, відновити дорогоцінний мир, який коштує більше за будь-які цінності, будь-які алмази, будь-які угоди з Росією, будь-яке російське судно в європейських портах, будь-який барель російської нафти".

За його словами, "наші захисники гідні того, щоб європейські компанії нарешті припинили заробляти з тими, хто намагається нас знищити". Наші захисники гідні того, щоб не гадати про критерії, а знати, що країна буде членом Європейського Союзу. Якщо вони програють, якщо програє Маріуполь та інші українські міста, не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу", - заявив президент.