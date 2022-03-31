Двоє дітей загинули від обстрілів у Лисичанську

Держслужба з НС повідомляє про загибель двох дітей внаслідок обстрілу російськими військами Лисичанська 30 березня, у Сєвєродонецьку 31 березня загинула одна людина.

"Обстріли на Луганщині не вщухають. У Лисичанську загинули двоє маленьких діточок віком майже 2 і 8 років. Учора, 30 березня, декількох постраждалих і загиблих лисичанців годинами неможливо було забрати з вулиць через інтенсивність обстрілу", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

За інформацією ДСНС, у середу ввечері у Сєвєродонецьку через обстріл російських військ сталося займання школи, а в Лисичанську зайнявся резервуар для нафтопродуктів.

"Сьогодні, 31 березня, внаслідок обстрілу житлового сектору Сєвєродонецька сталася руйнація будинку. Рятувальники врятували двох громадян і одну людину, на жаль, витягли з-під завалів без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Наразі, як інформують у ДСНС, пожежники ліквідують пожежу складського приміщення на площі 200 кв. м у Сєвєродонецьку.

Також у Привіллі та Кремінній через російські обстріли сталося займання сухої трави та очерету на відкритій території.

ДСНС інформує, що 30 березня з Лисичанська вдалося вивезти 260 громадян, із Рубіжного евакуйовано 25 осіб, із Сєвєродонецька - 73, з Кремінної - 58, із Попасної - 13.