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11:39 31.03.2022

Американські фахівці допоможуть українським прокурорам в аналізі інформації про воєнні злочини

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Американські фахівці допоможуть українським прокурорам в аналізі інформації про воєнні злочини

Американські експерти з правосуддя допоможуть українським колегам в аналізі інформації про воєнні злочини з відкритих джерел і, можливо, залучать фахівців для розслідування фактів сексуального насильства російськими військовими щодо українських жінок.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, розміщеному в четвер у телеграм-каналі відомства, генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила формат співпраці українських прокурорів із послом із особливих доручень Офісу глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, а також представниками інших відповідальних підрозділів Державного департаменту США.

"Американські партнери активно допомагають нам у документуванні та притягненні до відповідальності за воєнні злочини, вчинені силами РФ в Україні", - наголосила генпрокурор.

За словами Венедіктової, українські прокурори вже активно працюють із фахівцями з міжнародного гуманітарного права та військовими аналітиками, які мають значний досвід розслідування міжнародних злочинів.

"Посол Бет Ван Шаак також пообіцяла розглянути можливість залучення найкращих фахівців з питань сексуального насильства для роботи з прокурорами та слідчими у справах про скоєння таких злочинів щодо українських жінок із боку російських військовослужбовців в Україні", - наголошується у повідомленні Офісу генпрокурора.

Крім того, як зазначають у відомстві, генпрокурор обговорила з американськими колегами необхідність залучення експертів для аналізу відкритих джерел, надання висновків та навчання українських фахівців, які працюють із ресурсами інформації про воєнні злочини.

"Ми запропонували спільно розвивати можливості нашої головної доказової платформи warcrimes.gov.ua. Поки що на цей хаб свідки, потерпілі та всі небайдужі надіслали понад 6 тисяч матеріалів", - підсумувала Венедіктова.

Теги: #сша #фахівці #воєнні_злочини
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